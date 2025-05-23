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لبنان
متري: بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات لبنان
Lebanon 24
23-05-2025
|
03:51
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اعتبر
نائب رئيس الحكومة
طارق متري
أن "موضوع حصر السلاح وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات
لبنان
، حكومةً وشعباً، قبل أن يكون هذا محور اهتمامٍ عربي ودولي، علماً أنه محط اهتمام خارجي حقيقي".
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وقال في حديث لصحيفة "
الراي
" الكويتية إن "حصْرَ السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على أراضيها كاملة أمرٌ لا يُجْمِع عليه فقط أصدقاء لبنان بل أيضاً غالبية اللبنانيين إن لم يكن كلّهم، وأقلّه لا نجد أحداً بينهم يعارض في العلَن مسعى الحكومة في هذا السياق، خصوصاً أننا أمام ملف حيوي ولابد من حصول تقدُّم فيه. وموقف الحكومة معروف، وكذلك رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، وما يُعمل عليه هو الإجراءات العملية التي تؤدي إلى بسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية ودون سواها على كل الأراضي
اللبنانية
، والإسراع في هذا المسار".
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