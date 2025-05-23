تعميم لرئيس بلدية طرابلس يتعلق بالاضاحي خلال فترة العيد

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أصدر رئيس بلدية الدكتور ، تعميما حمل الرقم 110/ص 2، يطلب فيه من "الملاحم وتجار المواشي، التقيد بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال فترة العيد، حفاظا على العامة وعملا بالمادة 74 من احكام قانون البلدية ".وشدد على "ضرورة وضع المواشي ضمن زرائب مقفلة، على ان لا تزيد المدة لأكثر من 24 ساعة امام المحال، وذبح الاضاحي وفقا للشروط الصحية والبيئية وعدم الحاق الأذى بالجوار والعمل على تنظيف الزرائب باستمرار وشطف المحال بالمياه بصورة متواصلة منعا لانتشار الروائح الكريهة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".ودعا الى "ضرورة التخلص من الفضلات ووضعها بأكياس مقفلها والتخلص منها ونقلها بآليات النظافة المخصصة لهذه الغاية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء".وأشار إلى أن" شاحنات شركة "اللافاجيت" ستمر نهارا امام الملاحم والزرائب لنقل مخلفات الذبائح، وعلى المعنيين التعاون مع عمال الشركة الملتزمة جمع ونقل نفايات مدن ، حفاظا على السلامة العامة ومصالح المواطنين".