Advertisement

لبنان

تعميم لرئيس بلدية طرابلس يتعلق بالاضاحي خلال فترة العيد

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1364697-638835949198399660.png
Doc-P-1364697-638835949198399660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، تعميما حمل الرقم 110/ص 2، يطلب فيه من "الملاحم وتجار المواشي، التقيد بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال فترة العيد، حفاظا على الصحة والسلامة العامة وعملا بالمادة 74 من احكام قانون البلدية ".
Advertisement

وشدد على "ضرورة وضع المواشي ضمن زرائب مقفلة، على ان لا تزيد المدة لأكثر من 24 ساعة امام المحال، وذبح الاضاحي وفقا للشروط الصحية والبيئية وعدم الحاق الأذى بالجوار والعمل على تنظيف الزرائب باستمرار وشطف المحال بالمياه بصورة متواصلة منعا لانتشار الروائح الكريهة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

ودعا الى "ضرورة التخلص من الفضلات ووضعها بأكياس مقفلها والتخلص منها ونقلها بآليات النظافة المخصصة لهذه الغاية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء". 

وأشار إلى أن" شاحنات شركة "اللافاجيت" ستمر نهارا امام الملاحم والزرائب لنقل مخلفات الذبائح، وعلى المعنيين التعاون مع عمال الشركة الملتزمة جمع ونقل نفايات مدن الفيحاء، حفاظا على السلامة العامة ومصالح المواطنين".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: عززنا قيادة الضفة الغربية بست فرق ستعمل خلال فترة الأعياد
lebanon 24
23/05/2025 12:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية بيت شلالا يفند الانجازات المحققة في فترة توليه منصبه
lebanon 24
23/05/2025 12:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم جديد من وزارة الداخلية يتعلّق بالبطاقات الاعلامية للانتخابات البلدية.. اليكم تفاصيله
lebanon 24
23/05/2025 12:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية ونحالو بيت الفقس تمنوا على وزارة الزراعة عدم تعميم المخالفات
lebanon 24
23/05/2025 12:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-05-23
05:17 | 2025-05-23
05:12 | 2025-05-23
05:06 | 2025-05-23
05:00 | 2025-05-23
05:00 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24