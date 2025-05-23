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لبنان

100 دولار للصوت.. توقيف مرشح بتهمة الرشوة الانتخابية

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:02
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أن دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا أوقفت المرشح "غ.أ.خ" في راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، لعرضه مالًا انتخابيًا بقيمة 100 دولار عن كل صوت، وقد اعترف بما نُسب إليه. أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
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