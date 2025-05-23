انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية تولا

Advertisement

جرى في مكتب قائمقام في السرايا، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية - اسلوت في قضاء ، بحضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.وقد فاز بمنصب الرئيس، سركيس ،فيما فاز بمنصب ربيع موسى. (الوكالة الوطنية للإعلام)