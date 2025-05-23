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لبنان

انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية تولا

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:08
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جرى في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي في السرايا، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية تولا - اسلوت في قضاء زغرتا، بحضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.
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وقد فاز  بمنصب الرئيس، ايلي سركيس زاده ،فيما فاز بمنصب نائب الرئيس ربيع بطرس موسى. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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