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لبنان

فوز 15 لائحة من لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في قضاء بنت جبيل

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:19
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فازت 15 لائحة من لوائح "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله بالتزكية في قضاء بنت جبيل.
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والبلدات هي: بنت جبيل، عيتا الجبل، حاريص، رشاف، كونين، خربة سلم، الطيري، يارون، برج قلاويه، قلاويه، مارون الرأس، بيت ياحون، عيتا الشعب، الغندورية وصربين.
 
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