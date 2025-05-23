فوز 15 لائحة من لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في قضاء بنت جبيل

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فازت 15 لائحة من لوائح "التنمية والوفاء" المدعومة من وحزب الله بالتزكية في .والبلدات هي: ، عيتا الجبل، حاريص، رشاف، ، ، ، يارون، ، قلاويه، مارون الرأس، بيت ياحون، ، الغندورية وصربين.