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لبنان

كتل حارة تضرب لبنان والحرارة إلى ارتفاع.. إليكم طقس "الويك آند"

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:25
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء الرياح الناشطة أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة  وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات الجوية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، مع بقاء الرياح الناشطة أحيانا.

الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 34 درجة على الساحل الجنوبي مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  22 درجة.

-الضغط الجوي:  759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  5,32

-ساعة غروب الشمس: 19,37
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