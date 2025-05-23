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لبنان
وفاة إبن الـ15 عاماً... سيارة تقودها إمرأة صدمته
Lebanon 24
23-05-2025
|
05:06
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" عن وفاة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، بعدما صدمته سيارة تقودها إمرأة، على طريق الفاعور في
البقاع
الأوسط.
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