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لبنان

وفاة إبن الـ15 عاماً... سيارة تقودها إمرأة صدمته

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، بعدما صدمته سيارة تقودها إمرأة، على طريق الفاعور في البقاع الأوسط.
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