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لبنان

أبو زيد زار قائد الجيش مقدرا تأمينه أمن الانتخابات والانتشار جنوباً

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:17
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زار النائب السابق أمل أبو زيد قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهنأه على تسلم مسؤولياته على رأس المؤسسة العسكرية، وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد ولاسيما في الجنوب الذي مازال يدفع ثمن الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية.
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وقد نوّه أبو زيد "بانتشار وحدات الجيش جنوب نهر الليطاني ومواكبة عودة الاهالي إلى قراهم وبلداتهم والسهر على تأمين الأمن والنظام في الانتخابات البلدية والاختيارية على كل الاراضي اللبنانية بما فيها منطقة جزين".
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