أبو زيد زار قائد الجيش مقدرا تأمينه أمن الانتخابات والانتشار جنوباً

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زار النائب السابق العماد وهنأه على تسلم مسؤولياته على رأس ، وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد ولاسيما في الجنوب الذي مازال يدفع ثمن الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية.وقد نوّه "بانتشار وحدات الجيش جنوب ومواكبة عودة الاهالي إلى قراهم وبلداتهم والسهر على تأمين الأمن والنظام في والاختيارية على كل الاراضي بما فيها ".