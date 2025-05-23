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جرى في مكتب قائمقام في السرايا، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية كفردلاقوس في قضاء ، بحضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.وقد فاز بمنصب الرئيس، جيلبير نكد فيما فاز بمنصب أنطوان مجلي. (الوكالة الوطنية)