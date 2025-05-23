Advertisement

لبنان

سرقة الكابلات الكهربائية التي تغذي حارة المعتوق في بلدة بزبينا

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1364748-638836004807778853.jpg
Doc-P-1364748-638836004807778853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون على سرقة الكابلات الكهربائية التي تغذي حارة المعتوق في بلدة بزبينا.
وتقدّمت البلدية بشكوى بحقّ الفاعلين لدى مخفر بينو، وطالبت القوى الأمنية بتوقيف المتورطين والتشدّد بمعاقبتهم.
Advertisement
كما توجهت البلدية بالشكر لشركة "BUS" بسبب إعادتها التيار الكهربائي بسرعة.
مواضيع ذات صلة
الشيخ حكمت الهجري: فقدان الثقة الكاملة بالحكومة السورية الحالية التي "تغذي التطرف"
lebanon 24
23/05/2025 14:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض: حكومة نتنياهو هي التي تغذي معاداة السامية والنتيجة هي عزلة دبلوماسية غير مسبوقة
lebanon 24
23/05/2025 14:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "بزبينا بتجمعنا" برئاسة مانويل هزيم
lebanon 24
23/05/2025 14:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: إسرائيل مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتغذي الفوضى والإرهاب
lebanon 24
23/05/2025 14:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2025-05-23
07:00 | 2025-05-23
06:53 | 2025-05-23
06:48 | 2025-05-23
06:40 | 2025-05-23
06:39 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24