أقدم مجهولون على سرقة الكابلات الكهربائية التي تغذي حارة المعتوق في بلدة بزبينا.

وتقدّمت البلدية بشكوى بحقّ الفاعلين لدى مخفر ، وطالبت القوى الأمنية بتوقيف المتورطين والتشدّد بمعاقبتهم.

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كما توجهت البلدية بالشكر لشركة "BUS" بسبب إعادتها الكهربائي بسرعة.