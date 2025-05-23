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لبنان

تأكيد على التفاهم الانتخابي خلال لقاء بين وفد من العيشية والرئيس عون

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:02
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من بلدة العيشية، (مسقط رأس الرئيس عون).
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وأكّد  الوفد "حرصه على تحقيق التوافق في البلدة وتغليب المصلحة العامة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى غداً السبت". (الوكالة الوطنية)
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