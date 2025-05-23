في إطار متابعة الأزمات… الوزير حيدر يبحث أوضاع النقل ويلتقي لجنة الإنقاذ

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استقبل وزير العمل وفدا من نقابات اصحاب الشاحنات في ، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة ، خصوصا في ما خص السائقين الاجانب. وأكد الوزير حيدر للوفد" ضرورة تعزيز اليد العاملة وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية".كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية ، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان ، وتعمل في المجال الانساني، ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال.والتتقى وزير العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا في لبنان حسن. (الوكالة الوطنية)