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لبنان
في إطار متابعة الأزمات… الوزير حيدر يبحث أوضاع النقل ويلتقي لجنة الإنقاذ
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:05
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استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
صباح اليوم
وفدا من نقابات اصحاب الشاحنات في
لبنان
، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة ، خصوصا في ما خص السائقين الاجانب. وأكد الوزير حيدر للوفد" ضرورة تعزيز اليد العاملة
اللبنانية
وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية".
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كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية ، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان ، وتعمل في المجال الانساني، ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال.
والتتقى وزير العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا في لبنان
محمد خضر
حسن. (الوكالة الوطنية)
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