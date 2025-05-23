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لبنان

في إطار متابعة الأزمات… الوزير حيدر يبحث أوضاع النقل ويلتقي لجنة الإنقاذ

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:05
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدا من نقابات اصحاب الشاحنات في لبنان ، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة ، خصوصا في ما خص السائقين الاجانب. وأكد الوزير حيدر للوفد" ضرورة تعزيز اليد العاملة اللبنانية وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية".
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كما استقبل الوزير حيدر لجنة الانقاذ الدولية ، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان ، وتعمل في المجال الانساني، ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال.
والتتقى وزير العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا في لبنان محمد خضر حسن. (الوكالة الوطنية)
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