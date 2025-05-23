افرام يعلن دعمه لبعينو والدكّاش في انتخابات اتحاد كسروان – الفتوح

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" الإنسان" النائب على حسابه على منصّة أكس:" ندعم بشكل كامل رئيس بلديّة "زوق مكايل" بعينو ورئيس بلديّة "النموّرة" الدكّاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - في الانتخابات المقبلة للإتّحاد.ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحقّ الأفضل. بالتوفيق".