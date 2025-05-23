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لبنان

افرام يعلن دعمه لبعينو والدكّاش في انتخابات اتحاد كسروان – الفتوح

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:07
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:" ندعم بشكل كامل رئيس بلديّة "زوق مكايل" إيلي بعينو ورئيس بلديّة "النموّرة" بيار الدكّاش لرئاسة ونيابة إتحاد بلديات كسروان - الفتوح في الانتخابات المقبلة للإتّحاد. 
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ثقة نابعة من أداء ومسيرة، ورؤية نابعة من التزام واضح بالنهوض بمناطقنا. كسروان تستحقّ الأفضل. بالتوفيق". 
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