انتخاب رؤساء بلديات الضنية باشراف القائمقام الخولي

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جرت اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات في مقر القائمقامية ببلدة سير بإشراف قائمقام قضاء - الضنية ، التي شددت في مداخلات لها خلال جلسات الانتخاب على "دور البلديات في التنمية المحلية، وخدمة الاهالي والبلدات في منطقة تحتاج الى تضافر جهود الجميع"، مهنئة على انتخابها، ومتمنية لها النجاح والتوفيق، ومعلنة ان "ابوابها مفتوحة امام كل البلديات لتقديم المشورة والمساعدة ضمن الاطر القانونية، والحرص على الشفافية".واسفرت عمليات الانتخاب عن فوز خضر رئيسا لبلدية ديرنبوح وخالد نائبا له بالاجماع، وانتخاب خالد بدرة رئيسا لبلدية بقاعصفرين وعمار نائبا له بالاجماع، وانتخاب توفيق رئيسا لبلدية قرصيتا وغزوان نائبا له بالاجماع، وانتخاب محمد علي حامو رئيسا لبلدية قرحيا ووائل نصر حامو نائبا له بالاجماع.كما انتخب طوني رئيسا لبلدية بحصوله على 7 اصوات من اصل 12 عضوا مقابل 5 اصوات لمنافسه فادي ، وانتخاب رشيد نائبا له بحصوله على 9 اصوات مقابل ثلاث اوراق بيضاء. (الوكالة الوطنية)