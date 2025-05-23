سلام استقبل سفيريّ فرنسا والصين والنائب رستم ووفداً من دار الهندسة

استقبل الدكتور اليوم في السرايا وعرض معه العلاقات الثنائية والمستجدات.

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سفير الصين



كما التقى الرئيس سلام سفير في في زيارة وداعية، ، وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لجهود السفير الصيني من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين ، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.

النائب رستم



واستقبل رئيس الحكومة النائب وتناول البحث اوضاع إنمائية تخص منطقة .





كما التقى الرئيس سلام وفدا من دار الهندسة برئاسة مروان قبرصلي واطلع الوفد رئيس الحكومة على عدد من المشاريع والدراسات المتعلقة بالبنى التحتية.