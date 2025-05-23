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لبنان
عون يناقش الملفات المالية والتعيينات
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:20
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استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
قبل ظهر اليوم في
قصر بعبدا
،
وزير المالية
ياسين جابر
الذي عرض لعمل الوزارة والقوانين ذات الصلة، كما تطرق البحث الى ملف التعيينات.
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واستقبل
الرئيس عون
وفدا من أبناء بلدة العيشية، ضم، فيكتوريا فرنسيس نصر، شربل
فرحات
فرحات، بسام جان نصر،
مارسيل
بطرس فرح
، سليمان خليل نصر وطوني توفيق عون، الذين أطلعوه على واقع
الانتخابات البلدية
والإختيارية في مسقط رأسه في بلدة العيشية، وحرصهم على تحقيق التوافق في البلدة وتغليب المصلحة العامة.
وفي وقت لاحق، اصدر الوفد البيان الآتي: "حضرنا اليوم للقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون
، إبن بلدتنا العيشية، ووضعناه في صورة الظروف كافة التي أملت علينا واجب الترشح لعضوية
المجلس البلدي
، كما عرضنا على فخامته المشاريع الإنمائية والنشاطات المنوي القيام بها لخدمة البلدة وأهلها.
اكد لنا فخامته حرصه على العملية الديموقراطية وعلى حق الترشح وحق خوض الانتخابات بشكل حر وديموقراطي، مثمنا دور البلديات في الإنماء وخدمة المواطن ومساندة الدولة في كافة الميادين.
إنطلاقا من حرصنا على تسهيل التوافق وتغليب المصلحة العامة، وسعينا الدائم لإظهار صورة بلدتنا العيشية كمثال للتوافق والتضامن واليد الواحدة بين ابناء البلدة، نعلن اليوم سحب ترشحنا لعضوية المجلس البلدي، مجددين ثقتنا بشخص فخامة الرئيس ودوره، ومتمنين التوفيق لجميع أبناء البلدة لما فيه خير العيشيىة وأهلها".
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