سلامة في ندوة عن ديوان الوزير السابق رشيد درباس : يمثل نموذج المثقف العام

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احتفلت "جروس بريس ناشرون" بإصدار ديوان النقيب رشيد درباس الفصل الخامس على مسرح مؤسسة الصفدي في برعاية غسان سلامة وحضوره، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي.بداية، النشيد الوطني فنشيد لمدينة طرابلس اعده الشاعر سابازريق، ثم رحب البروفسور اميل بديع يعقوب بالحضور وخصوصا الوزير سلامة.ثم القت نادين عمران كلمة "مؤسسة الصفدي"، أشارت فيها الى ان "مركز الصفدي الثقافي يحرص على أن يبقى منبرًا حيًا للمعرفة وملتقى للادب والفكر والإبداع"، معربة عن سرورها بان يكون بيننا "باقة جميلة من الاصدقاء".وقالت: "باسم صاحب هذه الدار التي ما فتئت تحتضن الثقافة واهلها نوجه اطيب التحيات الى جميع الضيوف الأعزاء الحاضرين معنا من قامات سياسية وأدبية وفكرية ومن ابناء هذا الوطن ومحبة".ولفتت إلى أن "ديوان الوزير درباس ليس مجرد اضافة الى مكتبة الشعر بل هو ابن عزيز لشخص عزيز غال على قلوب كل من عرفوا معالي الاستاذ رشيد الذي لم يكن يوما غريبا عن طرابلس كان وما زال من نسيجها الثقافي الحي وممن يكتبون لاهلها ومن اهلها ومن شارك مثقفيها وشعراءها وادباءها مناسباتهم واوقاتهم فغدت كلماته جزءا من ذاكرتهم الجماعيه حتى يقال بعدها قال رشيد درباس ".ولفتت الى انه "تم الاحتفال في العام الماضي معه بكتابه "تجاعيد حبر" الذي شكل محطة وجدانية رفيعة في مسيرته الأدبية اما اليوم فنقف الى جانبه في ولادة الفصل الخامس فصل اختاره ليضاف الى فصول الحياة الاربعة لن يكملها بل ليمنحها بعدا زمنيا وانسانيا ووجدانيا هو فصل من الشعر من المخزونة بجمال فصل كتبه الشاعر الذي لا يتقاعد من القصيدة لان الشعر لا يغادر من يجايله ومع كل نص ".ثم القى الوزير سلامة كلمته وتوجه الى النقيب درباس ناقلا إليه تحية رئيس الحكومه نواف سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري مشيرا الى انه رافقهما خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السرايا والمفاوضات المثمرة التي جرت بين الجانبين وهما حملاه تحية للوزير درباس وتمنياتهما له بطول العمر ووافر الصحة.وقال: "لن أتبارى مع هؤلاء ذوي الاقلام النافذة، لن اتبارى معهم في الكلام عن شعرك الجميل. أكتفي بالقول إنك أحرجت ريفالدي فطلبت منه ان يؤلف مقطعا اضافيا على فصوله الاربعة وفصلك الخامس هو فصل نحن به كما انت ، كلنا نحلم بان ياتي يوم ونبدع فصلا جديدا ليكون اختزالا لتجارب الفصول الاربعة الأخرى".أضاف: "إن رشيد درباس يمثل برأينا نموذج المثقف العام وما هو المثقف العام؟ هو أولا صاحب خبرة في مجاله المهني او الاكاديمي وفي حالته اي الوزير الدرباس في المجال القانوني، لكنه لا يكتفي بهذه الخبرة، هذا هو الفارق بين الخبير والمثقف فالخبير يكتفي بخبرته، أما المثقف فيتجاوز خبرته لكي يضعها بتصرف العموم والراي العام. هذا ما فعله رشيد درباس فهو خبير في القانون لكنه في ناقوسه في مقالاته في كتبه يتوسع ويحادث الجمهور العريض اليوم لينقل لهذا الجمهور قبسا من تجربته ومن علمه. اذا هو نموذج ذلك المثقف العام الذي حلم به جرانجي وغيره من الفلاسفة وهذا النموذج هو في خطر، أقولها لأنني أنتمي الى ذلك الجنس جنس المثقف العام وهو في خطر لاسباب كثيرة اولها التكنولوجية نفسها لان الثورة التكنولوجيه تعطي الكلام لاي كان فاذا كنت في المكان المناسب وفي الوقت المناسب اصبحت مراسلا وان كتبت باي لغة ومهما كانت بلاغة لغتك فانت اصبحت معلقا ومفكرا وصحيح ان الثورة التكنولوجيه سمحت لكل صاحب هاتف ذكي ان يتحول الى معلق ومراسل ومصور وما اشبه ولكنها من ناحية جعلت المثقف اكثر ديمقراطية، ولكنها من ناحية اخرى بسبب كثرة المتدخلين خلطت الغث بالثمين، وبالتالي اصبح دور المثقف العام اكثر صعوبة لانه لا يتنافس فقط مع زملائه بل يتنافس مع عموم مجهول الهوية مجهول الإقامة يعرف كيف يستعمل الحاسوب او التليفون الذكي".تابع:"المثقف العام في خطر ايضا لان العلاقة بين السياسة والثقافة قد انقلبت راسا على عقب. حتى زمن قريب كنا نخاف على الثقافة من السياسة بتنا نخاف من السياسة على الثقافة، لماذا؟ لأن الثقافة حلت ثقافة كبرى التي عاش عليها القرن العشرون الليبرالية والاشتراكية والراسمالية كلها هبطت مع هبوط جدار برلين وما وجد البشر امامهم الا العودة الى تلك المسميات الثقافية واصبح كل من اصحاب يتحجج يبني او يعتقد بانه يبنيه على قاعدة ثقافية ، فجاء من يقول لنا باننا في صراع حضارات ، وجاء من يقول لنا ان الاساس هو الانتماء الثقافي للفرد وان ما يفكر به اي انسان ليس مهما بل المهم هو لون بشرته ودينه وطائفته وعشيرته والمكان الذي ولد فيه وهويته ،وكأنما بتنا لسنا اصحاب هوية بل أسرى تلك الهوية على حساب فكرنا ومواقفنا. وكاننا دخلنا في زمن لم يعد مهما ان تقول لي ماذا تفكر بل اين ولدت وما هو لون بشرتك وما هو دينك لذلك اخاف على عشيرتنا يا صديقي رشيد على عشيرتنا من المثقفين العامين ليس من الهجوم على الثقافة بل من كثرة اللجوء اليها. فاعتراف ووعد بانني لم اكن اعرف طرابلس حتى عينت وزيرا للمرة الاولى في العام 2000 ومن زيارتي الاولى للمدينة اخذت واخذ الامر حوالى العامين حتى تمكنت من الحصول على قرض بنحو 90 مليون دولار من سمي قرض الارث الثقافي وانا اعلم تماما ان السنيورة الموجود بيننا اليوم يتذكره تماما لأن شروطه المالية تفوقت على الشروط التي كان آنذاك يمارسها، وكانت لطرابلس حصة في ذلك المبلغ، فجئنا بنحو 32 مليون دولار لترميم ما تمكنا من الاسواق ومن الحمامات وبعض الشوارع ولحماية بعض اجزاء قلعة طرابلس من الهبوط".أضاف:"لم يكن المبلغ كافيا طبعا وعمر لن يكون طويلا ولكني اقول لكم انه منذ اليوم الاول هاجسي ان اعيد بالنسبة لطرابلس ولذلك لن اخفي سرا انني نظمت اجتماعا في العاصمة منذ ثلاثة اسابيع بحضور وزيره الثقافة الفرنسية وحضور وزيرة الثقافة وكان الاجتماع مخصصا لمدينة واحدة هي طرابلس. لست أكيدًا إن كنت سأنجح في جمع المال اللازم لذلك لست أكيدًا تماما ان نجحت في ذلك، متى سيبدأ العمل، لكنني لا اريد مجرد عملية تجميلية. إنني اسعى إلى ما هو ابعد من ذلك ولاصلاح ما لم نتمكن من اصلاحه في القرض الاول منذ 20 عامًا. لذلك اصبروا معي واذا كان صمتي كبيرا فهذا لا يعني انني لا اعمل، بدأت منذ ثلاثة اسابيع بالعمل، اعطوني الوقت المناسب، لقد اثبت في المرة الاولى انني لا انسى طرابلس واثبت ذلك مرة جديدة". (الوكالة الوطنية)