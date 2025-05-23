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لبنان

غداً السبت... رسالة من بري وقاسم إلى إسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 06:29
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قال مصدر جنوبيّ، إنه رغم الغارات والخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على بلدات عديدة في جنوب لبنان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم المواطنين وخصوصا الجنوبيين إلى التوجه لصناديق الإقتراع والمشاركة بكثافة في الإستحقاق البلدي والإختياري.
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وأضاف المصدر عينه أن بلدات جنوبية عديدة شهدت تزكية في الإنتخابات، لكن طلب بري وقاسم للمواطنين هو رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي بأن الجنوبيين متمسكون بأرضهم وبعودتهم وإعمار منازلهم، وبأن كل الاعتداءات لن تثنيهم عن قرار الرجوع إلى قراهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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