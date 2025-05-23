غداً السبت... رسالة من بري وقاسم إلى إسرائيل

قال مصدر جنوبيّ، إنه رغم والخروقات والإعتداءات على بلدات عديدة في ، دعا والأمين العام لـ" " الشيخ المواطنين وخصوصا الجنوبيين إلى التوجه لصناديق الإقتراع والمشاركة بكثافة في الإستحقاق البلدي والإختياري.

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وأضاف المصدر عينه أن بلدات جنوبية عديدة شهدت تزكية في الإنتخابات، لكن طلب وقاسم للمواطنين هو رسالة واضحة للعدو بأن الجنوبيين متمسكون بأرضهم وبعودتهم وإعمار منازلهم، وبأن كل الاعتداءات لن تثنيهم عن قرار الرجوع إلى قراهم.