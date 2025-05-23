جبيل تُنهي أسبوعها الثاني انتخابيًا… ورئاسة الاتحاد على الأبواب

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انتهى اليوم الأسبوع الثاني من انتخابات رؤساء البلديات ونوابهم في في السرايا في حضور قائمقام المتن مارلين حداد نيابة عن قائمقام نتالي مرعي الخوري التي ما زالت في إجازة بسبب وفاة والدها ، على ان تستكمل الاسبوع المقبل العملية حيث يجب الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي الذي تنتهي فيه ولاية المجالس البلدية الحالية ورئاسة الاتحاد حيث ستجرى يوم الجمعة المقبل عملية انتخاب رئيس جديد ونائب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جبيل .واليوم جاءت نتائج الانتخابات، على الشكل التالي :عمشيت : الرئيس :الدكتور يوسف وديع ، :المهندس روكز سمير .ترتج : الرئيس : ، نائب الرئيس : وسيم حنا جرجس .:الرئيس باسم منير ، نائب الرئيس فادي ابي .الغابات :الرئيس بشارة موريس القرقفة، نائب الرئيس انطوان كرم.العاقورة : الرئيس سابا ، نائب الرئيس بطرس صعب . (الوكالة الوطنية)