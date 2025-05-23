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لبنان

العلامة ياسين: المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية غدا رسالة سياسية وسيادية بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:13
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دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان،  اهل الجنوب" لاوسع مشاركة في العملية الانتخابية غدا كرسالة سياسية وسيادية بوجه الاعتداءات الاسرائيلية خصوصا ان نتائج وارقام الانتخابات سيراها العدو قبل غيره ، ومشددين على ضرورة ان يثبت المجتمع الجنوبي برسالته القوية تمسكه بالوطن المقاوم وبذلك يكون افضل رد على تصعيد العدو لاعتداءاته خلال اليومين الاخيرين في محاولة منه للتأثير على سير العملية الانتخابية واجوائها".
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واضاف: ان" مشروع الدولة الذي اسسه الامام الصدر وقاده سماحة السيدين نصر الله وصفي الدين وهو الان امانة لدى الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم هو المشروع الوحيد لابناء الجنوب الذين لن تفلح كل مخططات الداخل المدعي للسيادة والخارج الصهيوامريكي في اضعاف وطنيته".

وتابع:" اننا غدا لسنا امام يوم انتخابي تقليدي بل امام محطة بيعة وتقدير ووفاء للذين ضحوا من اجل هذا الوطن وقدموا الغالي والنفيس ولذا فعلينا الاقتراع للاوفياء كي نشاركهم ولو بالصوت في حماية هذا الوطن ووجوده وحريته واستقلاله وسيادته وكما كان لشبابنا ميدان قدموا فيه الدم كذلك غدا لنا ميدان وسلاحنا صوتنا الذي سيكون وفاءً للدم".
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