قسم النقابات في "حزب الله" نظم اللقاء الاقتصادي الاول في صور

Advertisement

نظم قسم النقابات والعمال في منطقة الأولى في ، لمناسبة الخامس والعشرين من أيار "عيد والتحرير"، اللقاء الاقتصادي الأول في مدينة صور، بعنوان: "تحفيز الاقتصاد في الجنوب: رؤى وتحديات وفرص"، بمشاركة نقابيين ورؤساء نقابات وتجمعات انتاجية وعمالية في مقدمهم ممثلون عن التشكيلات النقابية في حركة "امل" والاحزاب والقوى السياسية في الجنوب.وكانت كلمة لمسؤول النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا رحب فيها بالحضور، مثنيا على "أهمية هذا اللقاء الوطني الجامع الذي يأتي في ذكرى عيد المقاومة والتحرير حيث انتصار على وانتصار الانسان على آلة الدمار الاسرائيلية".وقال طفلا :"إن هذا اللقاء في هذه الذكرى وفي هذا العام يجسد إرادة النهوض الاقتصادي، ويعبر عن إصرار الجنوبيين على جعل الجنوب ساحة صمود ومقاومة وإنتاج وتنمية وازدهار وتطور نحو غد أفضل".واضاف:"نلتقي اليوم من رحم المعاناة، في ظل عدوان إسرائيلي غاشم وفي ظل إهمال للجنوب وأزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، لنؤكد أن الجنوب يريد شراكة حقيقية في رسم مستقبل اقتصادي متوازن، أساسه القطاعات الإنتاجية: الزراعة التي تطعم، التجارة التي تحرك السوق، الصناعة التي تخلق فرص عمل، والسياحة التي تنقل وجه الجنوب إلى العالم، ونحن هنا لنرفع الصوت، ولنطالب بحقوقنا التي نوجزها بدعم المزارع لا إهماله، وبحماية الصناعي لا إفلاسه، وتسهيل حركة التاجر لا خنقه، وتطوير المواقع السياحية لا تركها للصدفة، والوقوف الى جانب المتضررين من العدوان الاسرائيلي في الجنوب وكل ورفع الاعباء المالية والضريبية عن كاهل المتضررة من العدوان الاسرائيلي ليعودوا أقوى مما كانوا".وأكد أهمية هذا اللقاء، كمنبر ل"الوحدة الاقتصادية الجنوبية، ومنصة لإطلاق رؤية متكاملة ترفع إلى الحكومة والنواب وكل المعنيين، وفي ظل معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحمي وتبني وطننا". (الوكالة الوطنية)