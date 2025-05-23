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لبنان

مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:23
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أدّى مخاتير قضاء الكورة قسم اليمين القانونية أمام القائمقام كاترين كفوري أنجول ورئيس دائرة تنفيذ أميون القاضي إيميل عازار، وذلك في محكمة أميون، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية.
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ويأتي هذا الاستحقاق تأكيدا على الجهوزية الإدارية والقانونية لممارسة المهام والواجبات ضمن نطاقهم، وسط أجواء من الجدية والاحترام للمسؤولية العامة". (الوكالة الوطنية)
 
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