مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية

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أدّى مخاتير قسم اليمين القانونية أمام القائمقام أنجول ورئيس دائرة تنفيذ القاضي إيميل ، وذلك في محكمة أميون، في حضور ممثلين عن .ويأتي هذا الاستحقاق تأكيدا على الجهوزية الإدارية والقانونية لممارسة المهام والواجبات ضمن نطاقهم، وسط أجواء من الجدية والاحترام للمسؤولية العامة". (الوكالة الوطنية)