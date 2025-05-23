داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين

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أفادت مندوبة " "، أنّ في مخابرات الجيش داهم فجر اليوم، "فيلا" في بلدة ، وأوقف ك.ع.خ الذي يُعدّ من أخطر المطلوبين بجرائم الإتجار بالسلاح والمخدرات.وخلال تفتيش "الفيلا"، ضُبطت كمية من الأسلحة، بالإضافة إلى مواد مخدّرة وحبوب كبتاغون.