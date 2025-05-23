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لبنان
داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين
Lebanon 24
23-05-2025
|
07:21
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ
مكتب أمن الكورة
في مخابرات الجيش داهم فجر اليوم، "فيلا" في بلدة
بصرما
، وأوقف ك.ع.خ الذي يُعدّ من أخطر المطلوبين بجرائم الإتجار بالسلاح والمخدرات.
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وخلال تفتيش "الفيلا"، ضُبطت كمية من الأسلحة، بالإضافة إلى مواد مخدّرة وحبوب كبتاغون.
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