Advertisement

لبنان

داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1364806-638836072782534363.jpg
Doc-P-1364806-638836072782534363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن الكورة في مخابرات الجيش داهم فجر اليوم، "فيلا" في بلدة بصرما، وأوقف ك.ع.خ الذي يُعدّ من أخطر المطلوبين بجرائم الإتجار بالسلاح والمخدرات.
Advertisement


وخلال تفتيش "الفيلا"، ضُبطت كمية من الأسلحة، بالإضافة إلى مواد مخدّرة وحبوب كبتاغون.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 سوريين... سرقوا 300 ألف دولار من داخل "فيلا" في الكورة
lebanon 24
23/05/2025 16:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة 300 ألف دولار من داخل "فيلا"
lebanon 24
23/05/2025 16:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة)
lebanon 24
23/05/2025 16:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بكمين مُحكم.. الأمن يُوقف أحد أخطر المطلوبين وهذا ما ارتكبه (صورة)
lebanon 24
23/05/2025 16:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-05-23
08:43 | 2025-05-23
08:40 | 2025-05-23
08:38 | 2025-05-23
08:35 | 2025-05-23
08:28 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24