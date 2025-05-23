في هذه البلدة.. ساعة واحدة كانت كافية لإشعال أزمة بلدية جديدة

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تقدّم كل من نور حسان ، ديغول الهاشم، وريجينا عماد الهاشم، باستقالتهم من الجديد في بلدة العاقورة – ، وذلك لدى كاتب العدل في .وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ساعة فقط على انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام جبيل داخل سرايا جبيل. (الوكالة الوطنية)