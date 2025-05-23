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لبنان

في هذه البلدة.. ساعة واحدة كانت كافية لإشعال أزمة بلدية جديدة

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:26
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تقدّم كل من نور حسان الهاشم، جورج ديغول الهاشم، وريجينا عماد الهاشم، باستقالتهم من المجلس البلدي الجديد في بلدة العاقورة – قضاء جبيل، وذلك لدى كاتب العدل في جبيل شربل إيلي كيوان.
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وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ساعة فقط على انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام جبيل داخل سرايا جبيل. (الوكالة الوطنية)
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