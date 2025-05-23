بعد حادثة التحرّش... مشاهد تفلّت جديدة تُهدّد سلامة الطلاب (صور)

تعرّض عدد من تلامذة الصف الأول الأساسي في ثانوية القلبين الأقدسين – ، لحادثة تحرّش خلال رحلة ترفيهية إلى صالة ألعاب "Veré Bleu Park" في ديشونيه، حيث أقدم أحد المدرّبين على لعبة الـ"Zip Line" على التحرّش بهم داخل الصالة.

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عقب الحادثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فأُقفل المركز بالشمع الأحمر، فيما أحالت وزارة التربية الملف إلى مصلحة الأحداث في ، متخذة صفة الادعاء ضدّ الفاعل وكل من يظهره التحقيق. وتتابع الوزارة التحقيقات بالتنسيق مع إدارة المدرسة، مع إعداد خطة دعم نفسي واجتماعي للتلامذة وذويهم.





هذه الحادثة المؤسفة تسلّط الضوء مجدداً على بعض مظاهر الإهمال في المؤسسات التربوية. ففي الآونة الأخيرة، تداولت صور تظهر طلاباً يحتفلون بنهاية العام الدراسي بطرق تعرضهم للخطر، إذ كانوا على متن شاحنة مكشوفة، بعضهم واقف وآخرون جالسون على أطرافها، في مشهد يعرض حياتهم للخطر وقد يؤدي إلى حوادث مميتة.





هذا التفلّت في تنظيم الأنشطة الطلابية، وغياب الرقابة الفعلية من بعض المدارس، يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور هذه المؤسسات في حماية التلامذة وتأمين سلامتهم، لا سيما خارج الصفوف الدراسية. فسلامة الطلاب ليست تفصيلاً يمكن التغاضي عنه، بل هي ركيزة أساسية في العملية التربوية، تبدأ من لحظة مغادرتهم منازلهم حتى عودتهم سالمين.





الإهمال في تنظيم الرحلات أو الاحتفالات قد يؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها، فحادث بسيط قد يتحوّل إلى مأساة تُفجع بها عائلات بأكملها.





من هنا، تبرز الحاجة إلى تفعيل دور لجان الأهل بشكل جدّي، وتعزيز التعاون بين المدارس والأجهزة الرقابية المختصة، ووضع معايير واضحة وآليات تنفيذ دقيقة لأي نشاط خارج أسوار المدرسة.





كما أن غياب المحاسبة يشجع على تكرار مثل هذه التجاوزات، ما يستوجب تحركاً سريعاً وفعّالاً من قبل وزارة التربية ونقابات المعلمين وهيئات لضمان بيئة آمنة ومسؤولة لجميع الطلاب، داخل الصفوف وخارجها.



















