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لبنان

في قضاء البترون جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديات تتواصل

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:43
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تتواصل  في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا  جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديات في قضاء البترون ، بحضور اعضاء المجلس البلدي المنتخبين .
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وجرى اليوم انتخاب غابي وليم بطرس رئيسا لبلدية شكا  و انطوان جورج يونس نائبا له ،  الان يوسف درغام رئيسا لبلدية عبرين وجان كلود ايلي فارس  نائبا له، نزار بطرس يزبك رئيسا لبلدية كفرحلدا وربيع سميح بشاره نائبا له ، جميل رفيق الحكيم رئيسا لبلدية كفرحي والياس سابا ابو خطار  نائبا له ، ميشال انطوان الفغالي رئيسا لبلدية كفرعبيدا و عصام فؤاد فدعوس  نائبا له ،جورج نعمة الله شدياق رئيسا لبلدية بشعله وسميرنبيل نصار  نائبا له . (الوكالة الوطنية)
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