في قضاء البترون جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديات تتواصل

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تتواصل في مكتب قائمقام روجيه طوبيا جلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس البلديات في ، بحضور اعضاء المنتخبين .وجرى اليوم انتخاب غابي رئيسا لبلدية شكا و يونس نائبا له ، الان يوسف رئيسا لبلدية عبرين وجان كلود فارس نائبا له، رئيسا لبلدية كفرحلدا وربيع سميح بشاره نائبا له ، جميل رفيق الحكيم رئيسا لبلدية كفرحي والياس سابا ابو خطار نائبا له ، الفغالي رئيسا لبلدية كفرعبيدا و عصام فدعوس نائبا له ، الله رئيسا لبلدية بشعله وسميرنبيل نصار نائبا له . (الوكالة الوطنية)