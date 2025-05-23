تطور في ملف انفجار مرفأ بيروت… وهذا الجديد

استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، اليوم، القاضيين وكارلا كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي. (الوكالة الوطنية)

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