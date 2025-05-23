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لبنان

تطور في ملف انفجار مرفأ بيروت… وهذا الجديد

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:48
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استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم، القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء  الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي. (الوكالة الوطنية)
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