بيان من السفارة الاميركية في بيروت.. ماذا تضمن؟

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اعلنت السفارة الاميركية في في بيان انه"في الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري، استضافت السفيرة حفل الاستقبال السنوي الثاني لخريجي البرامج التي ترعاها الحكومة الأميركية. وقد جمعت هذه المناسبة مائة خريج من برامج مختلفة وعززت التواصل بين الخريجين بعد الانتهاء من برامجهم".في كلمتها للمناسبة، عبََرت السفيرة عن" إعجابها بالمبادرات التي أطلقها الخريجون، بما في ذلك تعاونهم، ومساهماتهم في تحسين مجتمعاتهم".وأشارت إلى أن " في الحكومة الحالية هم من خريجي برامج التبادل التي ترعاها الحكومة الأميركية، وهم : ووزير الاعلام ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان".كما أكدت السفيرة جونسون"أهمية مجتمع الخريجين في بناء وتعزيز جسور الصداقة والتفاهم المتبادل بين ولبنان".واشار البيان الى ان شبكة خريجي البرامج الأميركية في تضم 16 ألف خريج من مختلف برامج التبادل التعليمي والثقافي الممولة من الحكومة الأميركية. (الوكالة الوطنية)