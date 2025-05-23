بري بحث مع وزير الصحة في لاتفيا في الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل رسامني وعبود

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، في الدكتور حسام في حضور للاتفيا في جيرار رنو، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .واستقبل رئيس المجلس وزير الأشغال العامة والنقل ، وتم عرض للأوضاع وآخر المستجدات السياسية وشؤوناَ متصلة بوزارة الإشغال .ومن زوار محافظ القاضي . (الوكالة الوطنية)