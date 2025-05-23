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لبنان

بري بحث مع وزير الصحة في لاتفيا في الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل رسامني وعبود

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي في حضور القنصل العام للاتفيا في لبنان جيرار رنو، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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واستقبل رئيس المجلس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، وتم عرض للأوضاع وآخر المستجدات السياسية وشؤوناَ متصلة بوزارة الإشغال  .

ومن زوار الرئيس بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود. (الوكالة الوطنية)
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