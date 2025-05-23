ممنوع مرور السيارات... ما الذي سيشهده شارع بلِس السبت والأحد؟

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بناءً على قرار محافظ مدينة ، وبمناسبة إقامة مهرجان جامعي الأميركيّة في بيروت (AUB)، يومَي السّبت والأحد 24 و 25-5-2025، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية:أولًا: يُمنع وقوف السّيّارات ومرورها في شارع “بلِس” بِدءًا من تقاطعه مع ولغاية “مفرق جان دارك”، اعتبارًا من السّاعة 24:00 (منتصف اللّيل) من تاريخ اليوم 23-5-2025 ولغاية صباح يوم الإثنين 26-5-2025.ثانيًا: سيتم تحويل السّير القادم من شارعَي وجون كينيدي باتّجاه ، طيلة الفترة المذكورة آنفًا.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.