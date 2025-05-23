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لبنان

ممنوع مرور السيارات... ما الذي سيشهده شارع بلِس السبت والأحد؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:05
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة إقامة مهرجان جامعي في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB)، يومَي السّبت والأحد 24 و 25-5-2025، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية:
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أولًا: يُمنع وقوف السّيّارات ومرورها في شارع “بلِس” بِدءًا من تقاطعه مع شارع عبد العزيز ولغاية “مفرق جان دارك”، اعتبارًا من السّاعة 24:00 (منتصف اللّيل) من تاريخ اليوم 23-5-2025 ولغاية صباح يوم الإثنين 26-5-2025.

ثانيًا: سيتم تحويل السّير القادم من شارعَي عبد العزيز وجون كينيدي باتّجاه شارع كليمنصو، طيلة الفترة المذكورة آنفًا.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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