تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة

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تتواصل عملية انتخاب رؤساء في بإشراف قائمقام الكوره في سرايا اميون.ففي بلدية فيع فاز عصام مفيد رئيسا والسيدة جان نائبا.وعن بلدية فاز الدكتور باخوس فوزي وهبه رئيسا وميشال ربيع سابا نائبا.وفي بلدية كرتون: اسعد جميل سركيس رئيسا و فاروق مخايل سمعان نائبا.وفي بلدية كفرحاتا: فرح رئيسا و نسيم يوسف غصن نائبا.وفي بلدية داربعشتار : عبير شاكر الشالوحي رئيسا و ريمون اميل نائبا. (الوكالة الوطنية)