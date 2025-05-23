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لبنان

تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:09
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تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سرايا اميون.
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ففي بلدية فيع فاز عصام مفيد حيدر رئيسا والسيدة جان نبيل عيسى نائبا. 

وعن بلدية قلحات فاز  الدكتور باخوس فوزي وهبه رئيسا  وميشال ربيع سابا نائبا. 

وفي بلدية كرتون: اسعد جميل سركيس رئيسا  و فاروق الخوري مخايل  سمعان نائبا. 

وفي بلدية كفرحاتا:  أنيس حنا فرح رئيسا و ابراهيم نسيم  يوسف غصن  نائبا. 

وفي بلدية داربعشتار : عبير شاكر الشالوحي رئيسا و ريمون اميل بو عاصي نائبا. (الوكالة الوطنية)
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