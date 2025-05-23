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لبنان

فجر اليوم... سرقوا محلاً وسيارة!

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:17
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أقدم مجهولون على سرقة محل على أوتوستراد الزاهرية فجر اليوم.

وبحسب المعلومات، عثر اللصوص على مفاتيح سيارة تعود لصاحب المحل، وعمدوا إلى سرقة المركبة، إضافة إلى مبلغ ماليّ ومجوهرات، وبعض المحتويات الثمينة.
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