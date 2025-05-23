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لبنان

مؤتمر صحفي للفنان مروان خوري.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:19
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عقد الفنان مروان خوري، مؤتمرًا صحفيًا خاصا بحفله الموسيقي الذي سيقام في جامعة سيدة اللويزة يوم الأحد 15 حزيران 2025، الحرم الرئيسي-ذوق مصبح، تحت شعار: "من أجل لبنان ومستقبل شبابه"، وذلك بهدف دعم صندوق الطالب وتسليط الضوء على دور الفن في خدمة القضايا التربوية والانسانية.
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بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيب بالفنان والحضور، ألقاها الاعلامي ماجد بوهدير، مدير مكتب الشؤون العامة، البروتوكول والعلاقات الإعلاميَّة في الجامعة الذي قال: "نحن متحلقون اليوم حول شخصٍ ليس عاديًا، بل استثنائي، خرج عن الإطار بتواضعه المرهف وتميّزه الإبداعي، واسمه محفور في قلب الوطن. واليوم، يتجسّد هذا الحضور البهيّ في الموعد السنوي الرفيع، الذي يعكس صورةً مشرقةً عن جمال هذا الوطن وثقافته الأصيلة".

وعتبر الفنان مروان خوري هذا الحفل "بمثابة تكريم لمسيرته الفنية ومكانته في محيطه الثقافي،. مضيفاً "أنّ الفنان لا يمكن أن ينفصل عن بيئته، بل هو نتاجها وانعكاس لتربيتها وقيمها. وأن التنشئة داخل الأسرة تترك أثرًا عميقًا في خياراته الفنية، ما يدفعه إلى انتقاء أغانٍ تحمل بُعدًا وجدانيًا وزمنيًا، وتعيش من جيل إلى جيل لما تحمله من ألحان وكلمات صادقة نابعة من الروح". 

كما شدّد على أنّ" الإبداع لا يكتمل إلا من خلال تواصل الفنان مع الكون والخالق، وأن سموّ الروح هو ما يمنح الفن صدقه وجماله. وأشار إلى حرصه الدائم على بناء علاقة متينة مع جمهوره"، معتبرًا أن" الإحساس جوهر التجربة الفنية، مهما تطوّرت أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأضاف: " إنّ الرسالة الفنية الحقيقية تكمن في قدرتها على لمس القلوب وتحفيز الفكر، بعيدًا من الضجيج والسطحية". وشدّد على" أهمية الالتزام بالقيم الأصيلة، لأن الفن إذا لم يحمل قضية أو يعكس همًّا إنسانيًّا، يفقد عمقه وأثره".

وختم مؤكدا" ضرورة تحقيق التوازن في مختلف جوانب الحياة"، معتبرًا أنّ "الحق والخير والجمال هم ركائز أساسية لا غنى عنها في أي عمل إنساني أو فني".



 

 
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