العدوّ أطلق النار على سيارة مواطن في كفركلا

أفادت مندوبة " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة أحد المواطنين في بلدة كفركلا، أثناء وجوده بالقرب من

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ولم يُصب المواطن بجروحٍ، بينما اقتصرت الأضرار على الماديّات.