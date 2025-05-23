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لبنان

العدوّ أطلق النار على سيارة مواطن في كفركلا

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة أحد المواطنين في بلدة كفركلا، أثناء وجوده بالقرب من بوابة فاطمة.
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ولم يُصب المواطن بجروحٍ، بينما اقتصرت الأضرار على الماديّات.
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