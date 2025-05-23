وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار

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استقبل والصناعة والزراعة في والشمال وفداً برلمانياً من برئاسة البروفسور الدكتور نيكولوز سامخارادزه رئيس في برلمان جورجيا، وجورج غابونيا رئيس لجنة الثقافة في برلمان جورجيا يرافقهم ارشيل دزلياشفيلي سفير جورجيا في (سفير غير مقيم موجود في الأردن) والدكتور مطانيوس القنصل الفخري لجورجيا في لبنان.تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث عرض للمشروع الاستراتيجي الذي تقوده لتحويل المنطقة إلى مركز إستثماري دولي، مشدداً على" أهمية التعاون اللبناني–الجورجي كنموذج للتكامل الدولي البنّاء".، أعرب الوفد الجورجي عن" رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة"، مقترحاً "تنظيم زيارة لوفد إقتصادي لبناني إلى جورجيا".واختُتم اللقاء بدعوة رسمية وجهها رئيس الوفد إلى دبوسي لزيارة جورجيا في موعد يُحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)