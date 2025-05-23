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لبنان

وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار

Lebanon 24
23-05-2025 | 08:43
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفداً برلمانياً من جمهورية جورجيا برئاسة البروفسور الدكتور نيكولوز سامخارادزه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا، وجورج غابونيا رئيس لجنة الثقافة في برلمان جورجيا يرافقهم  ارشيل دزلياشفيلي سفير جورجيا في لبنان (سفير غير مقيم موجود في الأردن) والدكتور مطانيوس لطفي القنصل الفخري لجورجيا في لبنان.
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تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث عرض دبوسي للمشروع الاستراتيجي الذي تقوده غرفة طرابلس لتحويل المنطقة إلى مركز إستثماري دولي، مشدداً على" أهمية التعاون اللبناني–الجورجي كنموذج للتكامل الدولي البنّاء".

من جهته، أعرب الوفد الجورجي عن" رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة"، مقترحاً "تنظيم زيارة لوفد إقتصادي لبناني إلى جورجيا". 

واختُتم اللقاء بدعوة رسمية وجهها رئيس الوفد إلى دبوسي لزيارة جورجيا في موعد يُحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)
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