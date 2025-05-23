صيف 2025... هذه أسعار تذاكر المهرجانات

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يستعدّ لإحياء فصل الصيف بسلسلة مهرجانات في مناطق مُختلفة.وفي هذا السياق، حصل " " على أسعار تذاكر بعض المهرجانات. وتتراوح أسعار مهرجانات بين 30 و200$. أما مهرجانات فتتراوح ما بين 40 و180$.وبالنسبة لمهرجانت اهدنيات، فتترواح ما بين 30 و250$.وتتراوح أسعار مهرجانات ما بين 50 و250$.وفي ما يتعلق بمهرجانات الدولية، فالأسعار تتراوح ما بين 30 والـ1000$.