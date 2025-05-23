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لبنان

صيف 2025... هذه أسعار تذاكر المهرجانات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2025 | 09:05
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يستعدّ لبنان لإحياء فصل الصيف بسلسلة مهرجانات في مناطق مُختلفة. 
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وفي هذا السياق، حصل "لبنان 24" على أسعار تذاكر بعض المهرجانات. وتتراوح أسعار مهرجانات القبيات بين 30 و200$. أما مهرجانات بيت الدين فتتراوح ما بين 40 و180$. 

وبالنسبة لمهرجانت اهدنيات، فتترواح ما بين 30 و250$. 

وتتراوح أسعار مهرجانات بعلبك الدولية ما بين 50 و250$. 

وفي ما يتعلق بمهرجانات الأرز الدولية، فالأسعار تتراوح ما بين 30 والـ1000$.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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