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لبنان

فوز لائحتي "التنمية والوفاء" في طيرفلسيه ودير كيفا بالتزكية

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:13
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فازت  لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة طيرفلسيه -  قضاء صور بالتزكية،  كما فازت لائحة "التنمية والوفاء " في بلدة دير كيفا في قضاء صور بالتزكية. (الوكالة الوطنية)
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