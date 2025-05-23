منسى استقبل وزير الصناعة

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، جو ، وتمّ خلال اللقاء البحث في مواضيع مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالتعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل الوطني كلا من القضاة المنفردين القاضي العميد (بيروت)، القاضي العميد طوني جريج (جبل لبنان)، القاضي العميد شحادة (الشمال)، القاضي العميد أنيس القعقور (الجنوب)، والقاضي العميد علي بوديا (البقاع).وقد شدّد اللواء منسى خلال اللقاء على "أهمية دور العسكري في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط". وتمّ التوافق على استمرار التنسيق لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة.كما التقى اللواء منسى كلا من السفير ، النائب السابق ، العميد المتقاعد مارون حتي والسيد نبيل نمور، الدكتور وديع حنا والسيد سعد الحدشيتي والسيد سهيل أبو حلى، وكانت هذه اللقاءات مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعي.