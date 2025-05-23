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لبنان

منسى استقبل وزير الصناعة

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:16
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وتمّ خلال اللقاء البحث في مواضيع مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالتعاون الثنائي والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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كما استقبل وزير الدفاع الوطني كلا من القضاة المنفردين القاضي العميد عبد الرحمن شاهين (بيروت)، القاضي العميد طوني جريج (جبل لبنان)، القاضي العميد سايد شحادة (الشمال)، القاضي العميد أنيس القعقور (الجنوب)، والقاضي العميد علي بوديا (البقاع).

وقد شدّد اللواء منسى خلال اللقاء على "أهمية دور القضاء العسكري في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط". وتمّ التوافق على استمرار التنسيق لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة.

كما التقى اللواء منسى كلا من السفير إيلي الترك، النائب السابق غسان مخيبر، العميد المتقاعد مارون حتي والسيد نبيل نمور، الدكتور وديع حنا والسيد سعد الحدشيتي والسيد سهيل أبو حلى، وكانت هذه اللقاءات مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعي. 
(الوكالة الوطنية)
 
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