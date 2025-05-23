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لبنان

حالته حرجة... شاب تعرّض لحادث مُروّع في شكا

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:13
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سقط الشاب إ.ج.س عن عمود كهرباء، أثناء قيامه بأعمال صيانة في منطقة شكا.
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وأُصيب بكسور ورضوض مختلفة، ونقل بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى البترون، وحالته حرجة.
 
 
 
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