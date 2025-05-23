Advertisement

لبنان

انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في سرايا حلبا

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1364861-638836148565122467.jpg
Doc-P-1364861-638836148565122467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصلت عملية الانتخاب على موقع رئيس للبلدية ونائب له في مكتب امينة سر المحافظة رولا البايع في سرايا حلبا الحكومية. وقد انتخب اليوم :
Advertisement

-  احمد  سليمان الحاج رئيسا لبلدية عيات وعلي حسن باكيش نائبا للرئيس.
- علاء الدين الاحمد عثمان المرعبي رئيسا لبلدية عيون الغزلان وفضل الله احمد عبد اللطيف نائبا للرئييس.
- حمزات يوسف  سليمان رئيسا لبلدية عين الزيت وجوزف محمد المحمد نائبا للرئيس.
- وليد مالك قاسم رئيسا لبلدية عمار البايكات وعاطف أسعد محمود برهان نائبا للرئيس.
- ربيع الياس المكاري رئيسا لبلدية ضهر الليسينة وميلاد نقولا ابراهيم نائبا للرئيس.
- غسان ابراهيم تامر رئيسا لبلدية سيسوق وميلاد يوسف الراعي نائبا للرئيس.
- جوزيف بطرس عيد الله رئيسا لبلدية سفينة الدريب واميل رزق الله عيس نائبا للرئيس.
- علاء فايز  الخليل رئيسا لبلدية شدرة ومايز عفيف طعمة نائبا للرئيس. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
انتخاب الحلبي رئيسا لبلدية حلبا ويعقوب نائبا للرئيس
lebanon 24
23/05/2025 17:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات قضاء بعبدا ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان في السرايا
lebanon 24
23/05/2025 17:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية في سرايا حلبا الحكومية
lebanon 24
23/05/2025 17:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في سرايا عاليه.. انتخاب رئيسة بلدية رشميا ونائبها
lebanon 24
23/05/2025 17:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-05-23
10:30 | 2025-05-23
10:25 | 2025-05-23
10:05 | 2025-05-23
10:01 | 2025-05-23
09:55 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24