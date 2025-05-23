انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في سرايا حلبا

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تواصلت عملية الانتخاب على موقع رئيس للبلدية ونائب له في مكتب امينة سر المحافظة في سرايا الحكومية. وقد انتخب اليوم :- احمد سليمان الحاج رئيسا لبلدية عيات وعلي حسن باكيش .- علاء عثمان المرعبي رئيسا لبلدية عيون الغزلان وفضل الله احمد نائبا للرئييس.- حمزات يوسف سليمان رئيسا لبلدية عين الزيت وجوزف نائبا للرئيس.- وليد مالك رئيسا لبلدية عمار البايكات وعاطف محمود برهان نائبا للرئيس.- ربيع الياس رئيسا لبلدية ضهر الليسينة وميلاد نائبا للرئيس.- غسان ابراهيم تامر رئيسا لبلدية سيسوق وميلاد يوسف نائبا للرئيس.- عيد الله رئيسا لبلدية سفينة الدريب واميل عيس نائبا للرئيس.- علاء فايز رئيسا لبلدية شدرة ومايز عفيف طعمة نائبا للرئيس. (الوكالة الوطنية)