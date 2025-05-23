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لبنان

اللواء عبدالله استقبل قائد قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:55
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، قائد قوة الأُمَم المتّحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) Sáenz Lieutenant General Aroldo Lázaro على رأس وفد، بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، لا سيّما التّطورّات عند الحدود الجنوبيّة. 
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