اللواء عبدالله استقبل قائد قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان

استقبل لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، قائد قوة الأُمَم المتّحدة المؤقتة في (UNIFIL) Sáenz Lieutenant General Aroldo Lázaro على رأس وفد، بحضور رئيس العميد محمود قبرصلي، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، لا سيّما التّطورّات عند الحدود الجنوبيّة.

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