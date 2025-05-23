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لبنان
جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
Lebanon 24
23-05-2025
|
10:05
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وقع
وزير المالية
ياسين جابر
، في حضور
وزير الطاقة
والمياه
جو صدي
، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي
jean christophe carret
اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي.
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الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور
البنك الدولي
في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى
لبنان
. قال:" في
واشنطن
قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى
بيروت
الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات".
أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". (الوكالة الوطنية)
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