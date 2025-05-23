سلامة بحث ووال في التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي

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استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية- سفيرة ساندرا دو وال مع وفد من السفارة حيت تم التداول في عدد من الامور المتعلقة بالشأن الثقافي والتعاون مع الاتحاد الاوروبي في دعم مشاريع ثقافية ثنائية ذات الاهتمام المشترك .واثر اللقاء لفتت السفيرة وال الى "ان الزيارة تأتي في اطار تجديد وتعزيز تعاون الاتحاد مع الوزارة، واجتماع اليوم فرصة للاستماع من الوزير سلامة إلى أولويات الوزارة الحالية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية الممكنة، بما يتماشى مع الأهداف الثنائيةواضافت :"وتباحثنا في موضوع دور الاتحاد الأوروبي كشريك راسخ في دعم القطاع الثقافي في ، بما في ذلك المبادرات التي تعزز التماسك الاجتماعي، وتحافظ على التراث الثقافي وترميمه، وتعزز الاقتصاد الإبداعي. تنسيق وثيق بشأن الأولويات الثقافية المشتركة.وختمت السفيرة وال :" ان الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعمه المستمر من خلال مجموعة من البرامج، بما في ذلك المشاريع المجتمعية التي تقودها منظمات ، وترميم المواقع الثقافية، ودعم والتبادل الثقافي". (الوكالة الوطنية)