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لبنان

سلامة بحث ووال في التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:25
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال  مع وفد من السفارة حيت تم التداول في عدد من الامور المتعلقة بالشأن الثقافي والتعاون مع الاتحاد الاوروبي في دعم مشاريع ثقافية ثنائية ذات الاهتمام المشترك .
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واثر اللقاء لفتت السفيرة وال الى "ان الزيارة تأتي في اطار تجديد وتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع الوزارة،  واجتماع اليوم فرصة للاستماع  من الوزير سلامة إلى أولويات الوزارة الحالية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية الممكنة، بما يتماشى مع الأهداف الثنائية

واضافت :"وتباحثنا في موضوع دور الاتحاد الأوروبي كشريك راسخ في دعم القطاع الثقافي في لبنان، بما في ذلك المبادرات التي تعزز التماسك الاجتماعي، وتحافظ على التراث الثقافي وترميمه، وتعزز الاقتصاد الإبداعي. تنسيق وثيق بشأن الأولويات الثقافية المشتركة.

وختمت السفيرة وال :" ان الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعمه المستمر من خلال مجموعة من البرامج، بما في ذلك المشاريع المجتمعية التي تقودها منظمات المجتمع المدني، وترميم المواقع الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية والتبادل الثقافي". (الوكالة الوطنية)
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