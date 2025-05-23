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لبنان

العثور على جثة مواطن في الخيام قرب مدرسة "المبرات"

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:38
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تم العثور على المواطن أ. ز. جثةً هامدةً في بلدة الخيام، بالقرب من مدرسة “المبرات”. (الوكالة الوطنية)
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