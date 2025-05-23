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لبنان

ملثمون يسرقون أعلام "القوات" في عمشيت قبل قداس باسكال سليمان

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:46
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أقدم ملثمون يستقلون دراجة نارية مساء أمس على نزع أعلام “القوات اللبنانية” المرفوعة على أعمدة الإنارة في بلدة عمشيت وسرقتها. وكانت هذه الأعلام قد رفعت تكريمًا للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد منسق قضاء جبيل باسكال سليمان.
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يُذكر أن القداس الخاص لراحة نفسه سيُقام غدًا في باحة كنيسة سيدة إيليج في ميفوق - القطارة، وسط حضور من أهالي المنطقة ومحبي الراحل. (الوكالة الوطنية)
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