ملثمون يسرقون أعلام "القوات" في عمشيت قبل قداس باسكال سليمان

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أقدم ملثمون يستقلون دراجة نارية مساء أمس على نزع أعلام “القوات اللبنانية” المرفوعة على أعمدة الإنارة في بلدة عمشيت وسرقتها. وكانت هذه الأعلام قد رفعت تكريمًا للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد منسق .يُذكر أن القداس الخاص لراحة نفسه سيُقام غدًا في باحة إيليج في ميفوق - ، وسط حضور من أهالي المنطقة ومحبي الراحل. (الوكالة الوطنية)