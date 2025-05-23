استكمال انتخاب رؤساء بلديات قضاء المنية - الضنية في مقر القائمقامية ببلدة سير

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استكملت بعد ظهر اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات في مقر القائمقامية ببلدة سير، بإشراف قائمقام قضاء - الضنية .واسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب سلوى انطون رئيسة لبلدية زغرتغرين، وشيرين داود نائبا لها بالاجماع، وانتخاب هوشر رئيسا لبلدية سير، وايلي نعمة نائبا له بالاجماع، وانتخاب رئيسا لبلدية ويوسف عمر نائبا له بالاجماع، وانتخاب عمار رئيسا لبلدية القطين وزكريا نائبا له بالاجماع.وتأجل انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية بطرماز الى يوم الجمعة المقبل.وينتظر ان تستكمل عملية انتخاب بقية رؤساء بلديات الضنية ونوابهم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. (الوكالة الوطنية)