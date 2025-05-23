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لبنان

استكمال انتخاب رؤساء بلديات قضاء المنية - الضنية في مقر القائمقامية ببلدة سير

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:51
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استكملت بعد ظهر اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات الضنية في مقر القائمقامية ببلدة سير، بإشراف قائمقام قضاء المنية - الضنية جان الخولي
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واسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب سلوى انطون رئيسة لبلدية زغرتغرين، وشيرين داود نائبا لها بالاجماع، وانتخاب سامر دياب هوشر رئيسا لبلدية سير، وايلي نعمة نائبا له بالاجماع، وانتخاب طارق الشفشق رئيسا لبلدية الحازمية ويوسف عمر نائبا له بالاجماع، وانتخاب عمار حيدر رئيسا لبلدية القطين وزكريا كمال الدين نائبا له بالاجماع.

وتأجل انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية بطرماز الى يوم الجمعة المقبل. 

وينتظر ان تستكمل عملية انتخاب بقية رؤساء بلديات الضنية ونوابهم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. (الوكالة الوطنية)
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