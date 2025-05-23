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لبنان

بخاش: مسيرة الإصلاح في بداياتها وتتطلب مزيدا من العمل

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:56
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افتتح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش المؤتمر العشرين للجمعية اللبنانية للامراض الجلدية في فندق "فينيسيا"، بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور مازن قربان وحضور حشد من أطباء الجلد من لبنان ودول الاغتراب.
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وتوقف بخاش في كلمة الافتتاح، عند "الظروف الصعبة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر من حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من بدء ورشة النهوض بلبنان الوطن، فمسيرة الإصلاح ما زالت في بداياتها وهي تتطلب من كل منا المزيد من العمل وتحمل المسؤوليات".

أضاف: "إن التطور الإيجابي الذي لحق بأوضاع الأطباء الاقتصادية في السنوات الثلاث الاخيرة يمكن وصفه بالممتاز بعد ان تمكنا من تصحيح التعريفات ودولرتها اسوة بسائر القطاعات الخاصة والمهن الحرة. وهذا يتطلب جهدا كبيرا من المفاوضات مع الهيئات الضامنة الخاصة وحصر مفاوضات بدل اتعاب الأطباء مع النقابة فقط".

وتابع: "من المفترض أن أسلم خلال أيام امانة النقابة التي نتمناها أن تكون بأيد امينة، وهذا لا شك فيه، خصوصا أننا تمكنا من اعادة النقابة الى رونقها السابق، كما أعدنا تشكيل مخزون نقدي كبير يمكن السلف من الاستمرار برفع المعاش التقاعدي واحترام واقعه وتأمين استمراريته الاجتماعية".

وختم: "لا بد من التوقف عند التطور اللافت الذي حققه طب الجلد من خلال جهود كل طبيب منكم وبفضل الدراسات التي قمتم بها وتمكنتم من تطوير قدراتكم ورفدها بالتكنولوجيا التي وصلت الى ذروتها من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي". (الوكالة الوطنية)
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