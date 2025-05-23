22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بخاش: مسيرة الإصلاح في بداياتها وتتطلب مزيدا من العمل
Lebanon 24
23-05-2025
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح نقيب أطباء
لبنان
في
بيروت
البروفسور
يوسف بخاش
المؤتمر العشرين للجمعية
اللبنانية
للامراض الجلدية في فندق "
فينيسيا
"، بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور مازن قربان وحضور حشد من أطباء الجلد من لبنان ودول الاغتراب.
Advertisement
وتوقف بخاش في كلمة الافتتاح، عند "الظروف الصعبة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر من حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من بدء ورشة النهوض بلبنان الوطن، فمسيرة الإصلاح ما زالت في بداياتها وهي تتطلب من كل منا المزيد من العمل وتحمل المسؤوليات".
أضاف: "إن التطور الإيجابي الذي لحق بأوضاع الأطباء الاقتصادية في السنوات الثلاث الاخيرة يمكن وصفه بالممتاز بعد ان تمكنا من تصحيح التعريفات ودولرتها اسوة بسائر القطاعات الخاصة والمهن الحرة. وهذا يتطلب جهدا كبيرا من المفاوضات مع الهيئات الضامنة الخاصة وحصر مفاوضات بدل اتعاب الأطباء مع النقابة فقط".
وتابع: "من المفترض أن أسلم خلال أيام امانة النقابة التي نتمناها أن تكون بأيد امينة، وهذا لا شك فيه، خصوصا أننا تمكنا من اعادة النقابة الى رونقها السابق، كما أعدنا تشكيل مخزون نقدي كبير يمكن السلف من الاستمرار برفع المعاش التقاعدي واحترام واقعه وتأمين استمراريته الاجتماعية".
وختم: "لا بد من التوقف عند التطور اللافت الذي حققه طب الجلد من خلال جهود كل طبيب منكم وبفضل الدراسات التي قمتم بها وتمكنتم من تطوير قدراتكم ورفدها بالتكنولوجيا التي وصلت الى ذروتها من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قاسم: سنكون إلى جانب الدولة في المزيد من الدعم والمساندة وسنتابع معاً عملية الإنقاذ والإصلاح
Lebanon 24
قاسم: سنكون إلى جانب الدولة في المزيد من الدعم والمساندة وسنتابع معاً عملية الإنقاذ والإصلاح
23/05/2025 21:58:53
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل من القاهرة: دعم منظمة العمل العربية مطلوب لتنفيذ خطة الإصلاح
Lebanon 24
وزير العمل من القاهرة: دعم منظمة العمل العربية مطلوب لتنفيذ خطة الإصلاح
23/05/2025 21:58:53
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف بداية من الشهر المقبل
Lebanon 24
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف بداية من الشهر المقبل
23/05/2025 21:58:53
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة أيوب: للإسراع في مسيرة الإصلاح
Lebanon 24
غادة أيوب: للإسراع في مسيرة الإصلاح
23/05/2025 21:58:53
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
Lebanon 24
"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
14:36 | 2025-05-23
23/05/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. حديقة كادت تشهدُ جريمة! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. حديقة كادت تشهدُ جريمة! (صورة)
14:30 | 2025-05-23
23/05/2025 02:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن "حزب الله" وسلاح المخيمات.. تفاصيل مهمة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن "حزب الله" وسلاح المخيمات.. تفاصيل مهمة
14:17 | 2025-05-23
23/05/2025 02:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
01:47 | 2025-05-23
23/05/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
16:36 | 2025-05-22
22/05/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
05:23 | 2025-05-23
23/05/2025 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
02:15 | 2025-05-23
23/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2025-05-23
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير
14:36 | 2025-05-23
"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
14:30 | 2025-05-23
في لبنان.. حديقة كادت تشهدُ جريمة! (صورة)
14:17 | 2025-05-23
آخر تقرير أميركي عن "حزب الله" وسلاح المخيمات.. تفاصيل مهمة
14:04 | 2025-05-23
اليونيفيل قدّم مساعدة لمزارعي قرية مروحين
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 21:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24