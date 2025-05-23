اللواء شقير استقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية IRC

استقبل العام اللواء عصر اليوم في مكتبه،رئيس لجنة IRC ووزير خارجية السابق ميليباند برفقة مدير اللجنة في جوان غبريال والوزير السابق ، وعرض معهم المشاريع التي نفذتها اللجنة في لبنان،إضافة الى سبل التنسيق بين اللجنة والأمن العام. (الوكالة الوطنية)

Advertisement