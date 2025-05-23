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لبنان

اللواء شقير استقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية IRC

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:40
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عصر اليوم في مكتبه،رئيس لجنة الإنقاذ الدولية IRC ووزير خارجية بريطانيا السابق دايفيد ميليباند برفقة مدير اللجنة في لبنان جوان غبريال ويلز والوزير السابق زياد بارود، وعرض معهم المشاريع التي نفذتها اللجنة في لبنان،إضافة الى سبل التنسيق بين اللجنة والأمن العام. (الوكالة الوطنية)
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