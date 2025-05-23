الجيش يتسلّم هبة مالية قطرية لدعم عناصر المؤسسة العسكرية

أعلنت ، في بيان، انها "تسلّمت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الشقيقة، هبة مالية من بهدف دعم عناصر ، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها ".

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وتابع البيان: "في هذا السياق، أعرب العماد عن شكره لهذه المبادرة القيمة، كونها تمثل دعما حيويا للعسكريين، وتخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة. كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظا على أمن لبنان واستقراره".