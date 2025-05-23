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لبنان

الجيش يتسلّم هبة مالية قطرية لدعم عناصر المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
23-05-2025 | 11:16
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، انها "تسلّمت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان".
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وتابع البيان: "في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيمة، كونها تمثل دعما حيويا للعسكريين، وتخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة. كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظا على أمن لبنان واستقراره".
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