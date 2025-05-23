عبد المسيح: آن الأوان لخطوة من "حزب الله" مماثلة لخطوة الرئيس الفلسطيني

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كتب النائب ، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "اكس": "الدير القريب بيشفي... بس المهم تآمنوا".

وتابع: "إعلان الرئيس الفلسـطيني (أبو مازن) بشأن تفكيك السلاح داخل المخيمات وحصره بالدولة ، شكّل ختمًا بالشمع الأحمر على ذيول اتفاقية لعام 1969، وأسقط الغطاء عن كافة المنظمات والمليشيات الفلسـطينية، واضعًا حدًا لزمن السلاح الخارج عن الدولة".





واضاف: "أما في الداخل اللبناني، فقد آن الأوان لخطوة تاريخية مماثلة من ، تبدأ بتسليم سلاحه وفك ارتباطه بالمحور ، وتقديم اعتراف رسمي لرئيس الجمهورية، يكلّفه فيه، لا بالقول بل بالفعل، تنفيذ القرار 1701، وقيادة مهمة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وردع الاعتداءات ، ثم الشروع في ترسيم الحدود البرية وتثبيت هدنة 1949".