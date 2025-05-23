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لبنان

عبد المسيح: آن الأوان لخطوة من "حزب الله" مماثلة لخطوة الرئيس الفلسطيني

Lebanon 24
23-05-2025 | 12:03
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كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "اكس": "الدير القريب بيشفي... بس المهم تآمنوا".
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وتابع: "إعلان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس (أبو مازن) بشأن تفكيك السلاح داخل المخيمات وحصره بالدولة اللبنانية، شكّل ختمًا بالشمع الأحمر على ذيول اتفاقية القاهرة لعام 1969، وأسقط الغطاء عن كافة المنظمات والمليشيات الفلسـطينية، واضعًا حدًا لزمن السلاح الخارج عن الدولة".

 
واضاف: "أما في الداخل اللبناني، فقد آن الأوان لخطوة تاريخية مماثلة من حزب الله، تبدأ بتسليم سلاحه وفك ارتباطه بالمحور الإيراني، وتقديم اعتراف رسمي لرئيس الجمهورية، يكلّفه فيه، لا بالقول بل بالفعل، تنفيذ القرار 1701، وقيادة مهمة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وردع الاعتداءات الإسرائيلية، ثم الشروع في ترسيم الحدود البرية وتثبيت هدنة 1949".
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